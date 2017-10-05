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Власти Дагестана намерены увеличить в 4 раза урожай винограда за 2-3 года

Экономика и бизнес
5 октября, 8:26 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, октября. /ТАСС

Аграрии Дагестана в 2016 году посадили около 2 тыс. гектаров виноградников - в полтора раза больше показателя 2015 года

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МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов рассчитывает, что виноградари республики увеличат урожай в 4 раза - до 600 тыс. тонн - за 2-3 года.

"Пока мы не дошли до советского уровня (по урожаю винограда - прим. ТАСС). При СССР мы производили по 600 тыс. тонн, сейчас 150-200 тыс. тонн. Но, я думаю, 2-3 года, и мы дойдем до этого уровня", - сообщил он ТАСС.

По его словам, к такому результату приведут увеличение площади посадок виноградников по республике и применение капельного орошения. "Во времена СССР средняя урожайность считалась до 30 ц с га, а сейчас - 80-100 ц с га, это достигается благодаря капельному орошению, почти в три раза увеличилась (урожайность)", - пояснил он.

В этом году виноградари Дагестана уже собрали 150 тыс. тонн урожая, отметил министр. Окончательная цифра будет в районе 200 тыс. тонн, прогнозирует он. В 2016 году в регионе был собран рекордный за последний 31 год урожай - около 149 тыс. тонн.

Аграрии Дагестана в 2016 году посадили около 2 тыс. гектаров виноградников - в полтора раза больше показателя 2015 года. По данным Минсельхозпрода Дагестана, всего за последние четыре года в республике посажено 6,8 тыс.и гектаров новых виноградников. На начало 2017 года общая площадь виноградников в республике составила около 24 тыс. гектаров, в том числе плодоносящего возраста - 17,8 тыс.и гектаров.

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