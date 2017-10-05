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Chrysler отзывает в России более 3 тыс. авто из-за проблем с электрикой

Экономика и бизнес
5 октября, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015-го

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский дилер Chrysler - ООО "ЭфСиЭй РУС" - отзывает в России 3,02 тыс. автомобилей Chrysler Sebring, Dodge Caliber и Jeep моделей Compass и Patriot из-за проблем с электрикой. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015-го, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва транспортных средств является контроллер удерживающих систем, - отмечается в сообщении. - В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер "отрицательного" напряжения через провода переднего датчика удара".

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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