Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Saudi Aramco изучает возможность вхождения в проекты "Новатэка"

Экономика и бизнес
5 октября, 9:07 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глава компании Амин Нассер добавил, что конкретных планов пока нет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер

Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер

© AP/Jacques Brinon

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco изучает возможность вхождения в проекты "Новатэка", пока конкретных планов нет, заявил журналистам глава компании Амин Нассер.

"Мы не ведем пока конкретных переговоров с ними. Мы изучаем возможность сотрудничества с некоторыми компаниями. Но то, о чем вы говорите, пока конкретных планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании поучаствовать во втором СПГ проекте "Новатэка".

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, помимо "Ямала СПГ". Компания рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на Гыданском полуострове, газ для сжижения будет поступать с Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения.

Нассер добавил, что Saudi Aramco не будет не будет обсуждать участие российских компаний в IPO (первичное публичное размещение акций) компании в ходе визита в РФ короля Саудовской Аравии. 

Государственная Saudi Aramco - самая большая в мире нефтяная компания, которая оценивается в $5 трлн, - планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое может стать самым крупным в истории.

Смотрите также

"Газпром нефть" и "Сибур" подпишут соглашения с Saudi Aramco на Российской энергонеделе

Компания Saudi Aramco ищет русских поставщиков на "Иннопроме"

WSJ: Saudi Aramco сократит поставки нефти в США в июле до минимума за 29 лет

"Роснефть" и Saudi Aramco будут сотрудничать по конкретным проектам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
2
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
3
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Десять главных решений Госдумы за первый год работы
6
На арсенале под Винницей зафиксированы новые взрывы боеприпасов
7
МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама