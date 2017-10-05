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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco изучает возможность вхождения в проекты "Новатэка", пока конкретных планов нет, заявил журналистам глава компании Амин Нассер.
"Мы не ведем пока конкретных переговоров с ними. Мы изучаем возможность сотрудничества с некоторыми компаниями. Но то, о чем вы говорите, пока конкретных планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании поучаствовать во втором СПГ проекте "Новатэка".
"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, помимо "Ямала СПГ". Компания рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на Гыданском полуострове, газ для сжижения будет поступать с Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения.
Нассер добавил, что Saudi Aramco не будет не будет обсуждать участие российских компаний в IPO (первичное публичное размещение акций) компании в ходе визита в РФ короля Саудовской Аравии.
Государственная Saudi Aramco - самая большая в мире нефтяная компания, которая оценивается в $5 трлн, - планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое может стать самым крупным в истории.