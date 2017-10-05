КРДВ получит право изымать земли для инвестиционных целей без изменения их статуса

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ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Корпорация по развитию Дальнего Востоке (КРДВ) получит право изымать земли под реализацию инвестиционных проектов в территориях опережающего развития и свободного порта. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам по итогам совещания в Хабаровске, которое прошло в четверг.
"У нас инвесторы есть, которые по восемь лет не могут перевести земли под реализацию инвестпроектов из одного статуса в другой. Это не правильно, надо наделить Корпорацию по развитию Дальнего Востока правом изымать земли в инвестиционных целях. Я сегодня поручение Минвостокразвития и корпорации поручение оформить это документально", - сказал Трутнев по итогам совещания в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края, которое было посвящено проекта ТОР и свободного порта Владивосток.
Он добавил, что ранее поручение об изъятии земель под инвестиционные цели без процедуры их перевода из одного фонда в другой (земли лесного фонда, сельхозназначения, рекреационные и др. - прим. ТАСС) давал президент РФ, но по сути оно саботируется "могущественным лобби во властных структурах". "Я за всю страну не могу отвечать, но в части дальневосточных проектов мы это поручение выполним", - отметил полпред.
По его словам, наполнение конкретными проектами ТОР и свободного порта в Хабаровском крае идет "в рабочей обстановке". "Губернатор здесь заинтересован в приходе инвесторов и готов им помогать", - сказал Трутнев.
В Хабаровском крае статус резидента ТОР присвоен 39 компаниям, с объявленными инвестициями свыше 43 млрд рублей, запланировано создание 5,5 тыс. новых рабочих мест. 11 компаний запустили производство. С июля 2016 года территория Ванинского района отнесена к свободному порту Владивосток. Статус резидента присвоен девяти компаниям с общим объемом заявленных инвестиций 82,1 млрд рублей и созданием 1687 рабочих мест.