Трутнев поручил подготовить предложения инвесторам целлюлозного комбината в Амурске

ХАБАРОВСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным и региональным властям в трехнедельный срок подготовить предложения для инвестора, который будет строить целлюлозный комбинат в Амурске (Хабаровский край). Об этом по итогам совещания при полпреде, которое прошло в четверг в Хабаровске, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам экономики Василий Шихалев.

"Срок был поставлен три недели для того, чтобы подготовить предложение, которое будет рассмотрено на уровне Юрия Петровича Трутнева. На территории Дальнего Востока в Хабаровском крае должен появиться целлюлозный комбинат, который даст импульс развитию лесопромышленного комплекса на всем Дальнем Востоке", - сказал Шихалев.

По его словам, задача по привлечению в проект китайских инвесторов стоит перед крупнейшим на Дальнем Востоке лесопромышленным холдингом РФП-Групп, Внешэкономбанком и Минвостокразвития. "Рассматриваются три компании. Сегодня процесс в предпроектном состоянии. Очереди нет, все изучают, решения не принимают еще. Все проблемы, которые мешают принятию решению, были рассмотрены на рабочем совещании", - добавил он.

"Юрий Петрович (Трутнев) поставил жесткие сроки вполне понятной задачи - всем, начиная с федеральных структур, субъектовых структур заниматься разрешением этих проблемных вопросов. В первую очередь - определить лесные ресурсы для будущего комбината. Создать механизмы, которые бы четко показывали инвестору материальную заинтересованность, стимулировали бы инвестора для вложения денег в достаточно интересный и прорывной проект на Дальнем Востоке", - рассказал он.

Конкуренция инвесторов

Губернатор Хабаровского края, комментируя журналистам итоги совещания, отметил, что о намерении работать на площадке "Амурск" в ТОР "Комсомольск" над созданием целлюлозных производств уже заявили три компании. "Это хорошо. Появляется конкуренция за работу на инвестиционных площадках", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае на площадке "Амурск" территории опережающего развития "Комсомольск" в 2017 году может начаться реализация нескольких проектов по производству целлюлозы. Группа китайских инвесторов заявляла о возможности строительства целлюлозного комбината мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год с инвестициями более $1,2 млрд, рассчитанного на переработку 2,5 млн кубометров древесины в год.

В проекте возможно участие РФП-групп, одним из акционеров которой является Российско-Китайский инвестиционный фонд.

Еще один завод - по производству новых видов целлюлозы: вискозной, растворимой и микрокристаллической - стоимостью $600 млн намерена построить в Амурске компания "Новая русская целлюлоза". На Восточном экономическом форум с ней был подписан меморандум. Проектная мощность - 300 тыс. тонн целлюлозы в год. Планируется, что предприятие начнет работу в 2020 году.

Реализация проектов возможна только при наличии объемов леса, предназначенного на переработку. Предприятия целлюлозной промышленности в Амурске станут первыми в России построенными за последние 40 лет.