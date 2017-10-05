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Минфин: решение о налоговых льготах и преференциях будут принимать регионы

Экономика и бизнес
5 октября, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Заместитель министра финансов Леонид Горнин отметил, что задача ведомства перевести диалог по налоговым льготам и преференциям на уровень субъектов РФ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин хочет ввести мораторий на принятие решений федеральными властями по налоговым льготам, доходы по которым идут в регионы. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра финансов Леонид Горнин.

"Всего в совокупности принято решений о льготах по всему спектру налогов, которые формируют основную часть региональных бюджетов, в размере более 700 млрд рублей. Это около 10% доходной части субъектов РФ - очень большое влияние для них. Мы должны прекратить практику принятия решений по введению новых льгот на федеральном уровне. Исключением могут стать организации, которые являются "естественными монополиями", - считает Горнин.

По его словам, задача Минфина перевести диалог по налоговым льготам и преференциям на уровень субъектов РФ. "Губернатор должен принимать решение и нести полную ответственность за регион, напрямую отвечать за сбалансированность бюджетов. Губернаторы, в свою очередь, должны принимать решение в диалоге с инвесторами и предприятиями и находить компромиссы по предоставлению налоговых льгот", - добавил замминистра.

Соответствующее решение в части движимого имущества было принято Минфином еще в 2016 году. По предложению Минфина, правила двух ключей должны работать по всему спектру налоговых льгот, а также преференций по тем налогам, которые формируют доходную часть бюджетов субъектов РФ с 2018 года.

 

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