En+ Дерипаски намерена провести IPO объемом $1,5 млрд в Лондоне и Москве

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En+ Дерипаски намерена провести IPO объемом $1,5 млрд в Лондоне и МосквеЭкономика и бизнес 5 октября, 9:17
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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Холдинг En+ Олега Дерипаски объявил о намерении провести первичное размещение (IPO) 15% своих акций на Лондонской и Московской биржах, говорится в сообщении компании.
В результате размещения холдинг планирует привлечь $1 млрд. Кроме того, сингапурская AnAn Group, являющаяся партнером китайской CEFC, готова приобрести GDR En+ на $500 млн. Таким образом, общий объем сделки может составить $1,5 млрд.
Ранее два источника на финансовом рынке сообщали ТАСС, что в ходе IPO будет размещено 15% акций холдинга.
En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".