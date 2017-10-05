En+ Дерипаски намерена провести IPO объемом $1,5 млрд в Лондоне и Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Холдинг En+ Олега Дерипаски объявил о намерении провести первичное размещение (IPO) 15% своих акций на Лондонской и Московской биржах, говорится в сообщении компании.

В результате размещения холдинг планирует привлечь $1 млрд. Кроме того, сингапурская AnAn Group, являющаяся партнером китайской CEFC, готова приобрести GDR En+ на $500 млн. Таким образом, общий объем сделки может составить $1,5 млрд.

Ранее два источника на финансовом рынке сообщали ТАСС, что в ходе IPO будет размещено 15% акций холдинга.

En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".