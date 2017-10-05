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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" не исключает привлечения партнеров для освоения нового месторождения на Сахалине, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Привлечение партнера - это возможно, но пока не ведем переговоры", - сказал он и добавил, что это может быть как иностранная, так и российская компания.
Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" открыла на шельфе Сахалина новое крупное нефтяное месторождение, извлекаемые запасы которого, по оценкам, могут составить 70-80 млн т. Об этом сообщал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире телеканала "Россия 24".
Геологические запасы данного месторождения составляют 250 млн т. По предварительной оценке предельный уровень добычи может составить 5-6 млн т в год.
Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью проекта "Сахалин-3". Участок расположен рядом с открытыми месторождениями проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв. км. "Газпромнефть-Сахалин" завершил анализ геолого- геофизической информации, по результатам которого принято решение о выборе наиболее перспективных структур для проведения геологоразведочных работ.