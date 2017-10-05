Реструктуризацию кредитов получат регионы с доходами в 2018-2019 гг. выше инфляции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин России продлит сроки реструктуризации бюджетных кредитов до 12 лет только тем регионам, которые покажут в 2018-2019 годах рост доходов выше уровня инфляции. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра финансов Леонид Горнин.

"В случае обеспечения руководством регионов роста в 2018-2019 годах налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов выше уровня инфляции, будет предусмотрена дополнительная возможность - продление общего срока реструктуризации (бюджетных кредитов - прим. ТАСС) до 12 лет, до 2029 года", - сказал Горнин.

Он напомнил, что в целях снижения долговой нагрузки региональных бюджетов будет проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015-2017 годах, и предусмотрено их погашение в течение 7 лет, то есть до 2024 года.

При этом предоставление бюджетных кредитов в 2018 году не планируется, добавил замминистра.

По мнению Минфина, эти предложения позволят регионам обеспечить равномерное погашение задолженности по бюджетным кредитам и снизить объемы их возврата, а также высвободить средства для финансирования приоритетных расходных обязательств.