"Калашников" будет строить суда малого и среднего класса, буксиры и суда спецназначения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) получил в свой состав "Верфь братьев Нобель", занимающуюся строительством промысловых судов малого и среднего класса, а также буксиров и судов специального назначения. Об этом сообщила ТАСС директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

"Концерн "Калашников" планирует завершить сделку по приобретению 100% доли крупнейшего судостроительного и судоремонтного завода на Верхней Волге в I квартале 2018 года", - сказала Иванова.

Производственные мощности верфи располагаются на площади в 200 тысяч квадратных метров и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 метров, шириной до 17 метров и спусковым весом до 2 700 тонн при круглогодичной сборке. Предприятие является современным судостроительным заводом и может выполнять полный комплекс работ по строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов.

"Верфь братьев Нобель" - наш третий актив морского кластера, который позволит развивать производство промысловых судов малого и среднего класса, а также буксиров и судов специального назначения", - сказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко, комментируя приобретение.

В "Калашникове" напомнили, что в 2015-2016 годы концерн приобрел доли в судостроительных предприятиях АО "Рыбинская верфь" и АО "ССЗ "Вымпел". Предприятия имеют стопроцентную загруженность заказами и успешно выполняют действующие контракты по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества.