Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: РФ и Саудовская Аравия вышли на принципиально новый уровень отношений

Экономика и бизнес
5 октября, 9:57 дата обновления: 5 октября, 10:12 UTC+3

Глава Минэнерго РФ Александр Новак также сообщил, что Саудовская Аравия может вложить $1 млрд в более 20 проектов в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Саудовской Аравией вышли на принципиально новый уровень, за семь месяцев 2017 года взаимный торговый оборот вырос примерно на 50%. Об этом сообщил на Российско-саудовском инвестиционном форуме министр энергетики РФ, сопредседатель российско-саудовской межправительственной комиссии Александр Новак.

"Отношения наших стран за последнее время вышли на принципиально новый уровень. Активную динамику демонстрируют контакты по парламентской линии, интенсивный диалог ведут деловые круги наших стран", - сказал он, добавив, что уже сейчас есть существенный эффект.

По словам Новака, впервые в истории в Россию приехала настолько представительная делегация из Саудовской Аравии - в составе около 200 представителей и 85 руководителей крупных компаний.

"85 руководителей крупнейших компаний прилетели в Россию для того, чтобы налаживать связи с российским бизнесом и расширять связи по всем направлениям", - сказал российский министр.

Устранение барьеров

Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия создадут рабочую группу для устранения препонов в сотрудничестве двух стран.

"Только что мы договорились с моим коллегой, сопредседателем [межправительственной комиссии] господином аль-Касаби (министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби - прим. ТАСС), что мы создадим специальную рабочую группу, которая рассмотрит вопросы снижения административных барьеров и препонов для развития бизнеса между нашими странами", - сказал российский министр.

Инвестиции в российские проекты

Новак также сообщил, что Саудовская Аравия может инвестировать $1 млрд в строительство нефтехимического комплекса, аэропорт Пулково и еще более 20 проектов в РФ.

"На данный момент РФПИ и PIF совершили инвестиции в совместные проекты на сумму свыше $1 млрд [на территории России]. Это и строительство нефтехимического комплекса, строительство малой гидроэлектростанции, логистические компании, аэропорт Пулково, строительный комплекс "Ренессанс". На настоящий момент рассматривается еще около 25 проектов в различных секторах экономики", - сказал министр.

Атомная энергетика

Как отметил Новак, у России есть потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией, которая планирует активно развивать атомную электроэнергетику.

"Атомная энергетика может стать одним из базовый источников и дополнительных катализаторов развития различных отраслей промышленности и инновационных технологий Королевства Саудовская Аравия. Сотрудничество в этой сфере будет логичным подтверждением и продолжением стратегического партнерства между нашими странами", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Саудовская Аравия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
2
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
3
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Десять главных решений Госдумы за первый год работы
6
На арсенале под Винницей зафиксированы новые взрывы боеприпасов
7
МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама