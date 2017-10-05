Новак: РФ и Саудовская Аравия вышли на принципиально новый уровень отношений

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Саудовской Аравией вышли на принципиально новый уровень, за семь месяцев 2017 года взаимный торговый оборот вырос примерно на 50%. Об этом сообщил на Российско-саудовском инвестиционном форуме министр энергетики РФ, сопредседатель российско-саудовской межправительственной комиссии Александр Новак.
"Отношения наших стран за последнее время вышли на принципиально новый уровень. Активную динамику демонстрируют контакты по парламентской линии, интенсивный диалог ведут деловые круги наших стран", - сказал он, добавив, что уже сейчас есть существенный эффект.
По словам Новака, впервые в истории в Россию приехала настолько представительная делегация из Саудовской Аравии - в составе около 200 представителей и 85 руководителей крупных компаний.
"85 руководителей крупнейших компаний прилетели в Россию для того, чтобы налаживать связи с российским бизнесом и расширять связи по всем направлениям", - сказал российский министр.
Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия создадут рабочую группу для устранения препонов в сотрудничестве двух стран.
"Только что мы договорились с моим коллегой, сопредседателем [межправительственной комиссии] господином аль-Касаби (министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби - прим. ТАСС), что мы создадим специальную рабочую группу, которая рассмотрит вопросы снижения административных барьеров и препонов для развития бизнеса между нашими странами", - сказал российский министр.
Новак также сообщил, что Саудовская Аравия может инвестировать $1 млрд в строительство нефтехимического комплекса, аэропорт Пулково и еще более 20 проектов в РФ.
"На данный момент РФПИ и PIF совершили инвестиции в совместные проекты на сумму свыше $1 млрд [на территории России]. Это и строительство нефтехимического комплекса, строительство малой гидроэлектростанции, логистические компании, аэропорт Пулково, строительный комплекс "Ренессанс". На настоящий момент рассматривается еще около 25 проектов в различных секторах экономики", - сказал министр.
Как отметил Новак, у России есть потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией, которая планирует активно развивать атомную электроэнергетику.
"Атомная энергетика может стать одним из базовый источников и дополнительных катализаторов развития различных отраслей промышленности и инновационных технологий Королевства Саудовская Аравия. Сотрудничество в этой сфере будет логичным подтверждением и продолжением стратегического партнерства между нашими странами", - сказал он.