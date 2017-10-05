Глава МЭР: инфляция в России замедлилась до 3%

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Российско-саудовском инвестиционном форуме.
"Инфляция снизилась до отметки 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер", - сказал он.
Недельная инфляция в России в период с 26 сентября по 2 октября оказалась на нулевом уровне четвертую неделю подряд. При этом с начала года рост потребительских цен составил 1,7%, сообщил 4 октября Росстат. В годовом выражении инфляция в России на 2 октября замедлилась до 2,9%.
Россия в 2018 году, по словам Орешкина, может сократить дефицит бюджета до уровня ниже 1%.
"Уже в следующем году дефицит бюджета может оказаться ниже 1% ВВП", - подчеркнул он.
Ранее правительство сообщило, что дефицит бюджета в 2018 году составит 1,271 трлн руб., в 2019 году - 819,1 млрд руб., в 2020 году - 869,9 млрд руб.
Доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,257 трлн руб., в 2019 году - 15,554 трлн руб., в 2020 году - 16,285 трлн руб. Расходы в 2018 году - 16,529 трлн руб., в 2019 году - 16,373 трлн руб., в 2020 году - 17,155 трлн руб.