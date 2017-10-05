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"Ашан" возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России

Экономика и бизнес
5 октября, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

На втором месте рейтинга Forbes расположилась германская сеть мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry, а на третьем - Toyota Motor

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Французский ретейлер "Ашан" вновь возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России по версии издания Forbes. Как следует из рейтинга, германская сеть мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry сохраняет второе место рейтинга. В свою очередь, производитель табачной продукции Japan Tobacco (JTI) переместился на четвертое место, уступив третью позицию автомобильной корпорации Toyota Motor.

Компании ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2016 году. В итоговую цифру по выручке иностранной компании включались данные всех ее российских активов.

"В общей сложности в рейтинг вошли 10 машиностроительных компаний, девять работают в пищевой промышленности, восемь занимаются торговлей ", - указывают аналитики Forbes.

Совокупная выручка зарубежных компаний в России по итогам 2016 года выросла на 9,6% - до 5,5 трлн руб. При этом отмечается, что наибольший объем выручки приходится на германские, французские и американские компании.

Составители рейтинга подчеркивают, что в топ-50 были включены компании, доля которых более чем на 50% принадлежит иностранным владельцам. Банки, страховые и инвестиционные компании не включены в рейтинг из-за "существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете", - добавляют в Forbes.

После "Ашана", Metro Cash & Carry, Toyota Motor и JTI на пятом месте рейтинга Forbes находится табачная корпорация Philip Morris International (в 2016 году - четвертое место), на шестой позиции сохраняется группа компаний IKEA, на седьмом месте - автомобильный концерн Volkswagen (в 2016 году - восьмое место), на восьмом - продавец стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin (в 2016 году - 10 место), на девятом - табачная корпорация British American Tobacco (в 2016 году - 11 место) и на 10 месте - корпорация PepsiCo (в 2016 году - седьмое место).

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