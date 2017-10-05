Курс доллара на Московской бирже прибавил 3 копейки, евро - 4 копейки

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,71 рубля.
Евро укрепился на 4 копейки и достиг отметки 67,86 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2076,78 пункта. Индекс РТС снизился на 0,2% и составил 1134,45 пункта.