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Курс доллара на Московской бирже прибавил 3 копейки, евро - 4 копейки

Экономика и бизнес
5 октября, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Индекс ММВБ на открытии торгов не изменился, РТС снизился на 0,2%

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,71 рубля.

Евро укрепился на 4 копейки и достиг отметки 67,86 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2076,78 пункта. Индекс РТС снизился на 0,2% и составил 1134,45 пункта.

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