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АФК не рассматривает возможность продажи всех активов из-за дела с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
5 октября, 10:52 UTC+3

Ранее председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков заявил, что "Система" пока не начала переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. АФК "Система" не рассматривает возможность продажи всех активов для урегулирования спора с "Роснефтью", заявил журналистам председатель совета директоров и основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков.

"Нет, не рассматриваем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Евтушенков говорил, что "Система" пока не начала переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью", однако планирует это сделать.

Спор "Роснефти" и АФК "Система"

В мае 2017 года "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд руб. "Система" подала апелляционную жалобу на это решение.

Также не устроило это решение суда и истцов. В конце сентября 2017 года "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии по иску к "Системе", взыскавшего с АФК 136,3 млрд руб.

Тогда же пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что "Роснефть" так и не получила предложений АФК "Система" по мировому соглашению по решению суда.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция "Башнефти".

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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