АФК не рассматривает возможность продажи всех активов из-за дела с "Роснефтью"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. АФК "Система" не рассматривает возможность продажи всех активов для урегулирования спора с "Роснефтью", заявил журналистам председатель совета директоров и основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков.
"Нет, не рассматриваем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В мае 2017 года "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд руб. "Система" подала апелляционную жалобу на это решение.
Также не устроило это решение суда и истцов. В конце сентября 2017 года "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии по иску к "Системе", взыскавшего с АФК 136,3 млрд руб.
Тогда же пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что "Роснефть" так и не получила предложений АФК "Система" по мировому соглашению по решению суда.
С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция "Башнефти".