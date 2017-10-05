Минкавказ: работу "Курортов Северного Кавказа" необходимо переформатировать

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Работа АО "Курорты Северного Кавказа" заслуживает высокой оценки, но требует переформатирования. Об этом ТАСС сообщил в четверг первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа", как стало известно во вторник, перешли от Министерства экономического развития РФ и Внешэкономбанка под управление Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Я оцениваю работу КСК достаточно высоко, но согласен с тем, что надо ее переформатировать с учетом новых реалий. "Курорты Северного Кавказа" выполняли задачи, которые были поставлены, но сейчас ситуация изменилась, и нужно меняться, что мы и делаем. Текущая работа сейчас не останавливается, те объекты, которые начали создавать до передачи нам, реализуются, работают. Надзорные структуры их проверяли, каких-то выходящих за рамки нормативов фактов не было выявлено", - сказал он.

Байсултанов отметил, что работа с инвесторами, приходящими в туристско-рекреационные особые экономические зоны (ОЭЗ) на Северном Кавказе, которыми управляет КСК, "кардинально не изменится". Однако, добавил первый замминистра, власти намерены проверить, как резиденты ОЭЗ выполняют план-график работ на своих объектах.

"Если есть объективные причины, почему у резидента возникает задержка, тогда совместно с ним мы будем решать эти проблемные вопросы. Если же это связано с тем, что резидент не хочет работать, или же у него нет финансовой возможности, мы будем в рамках закона РФ расторгать с ним контракт и привлекать других резидентов, которые финансово и в остальных вопросах готовы работать", - пояснил Байсултанов.

В настоящий момент на Северном Кавказе существуют пять ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО, строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне. После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии. Наиболее активно в настоящий момент ведется развитие открытого в 2013 году курорта "Архыз", на территории которого работают 27 резидентов, объем инвестиций по проектам которых превышает 9 млрд рублей.