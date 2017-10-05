В Прикамье увеличат расходы на строительство школ и дорог до 12,1 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены в 2018 году увеличить расходы на строительство социальных и инфраструктурных объектов на 3,6 млрд рублей - до 12,1 млрд рублей. Такие показатели заложены в проект закона о бюджете региона на 2018-2020 годы, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минфина.

"Инвестиционные расходы увеличатся на 3,6 млрд рублей - до 12,1 млрд рублей. В том числе 900 млн рублей предполагается направить на строительство школ, 1 млрд - на строительство больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, еще 1 млрд рублей потребуется для завершения работ по строительству первой очереди зоопарка, 500 млн рублей - на строительство, капитальный ремонт региональных и муниципальных дорог", - уточняется в сообщении.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, долгие годы инфраструктура края была недостаточно проинвестирована - строилось мало дорог и других объектов. "Поэтому перед бюджетом будущей трехлетки мы ставим задачу компенсировать этот разрыв и увеличить долю инвестиций в краевом бюджете до 14%. Эта задача требует очень жесткой эффективности расходования средств, каждый рубль должен работать на благо жителей края", - привела слова губернатора пресс-служба.

В 2019 году, по проекту бюджета, предполагается сохранить долю инвестиционных расходов на уровне 14,1%, а в 2020 году - на уровне 12,5%.