Депутаты Приморья поддержали идею увеличения прожиточного минимума для пенсионеров

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья поддержал законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 2,1% и рекомендовал внести его на очередное заседание Законодательного собрания для рассмотрения сразу в трех чтениях, сообщила в четверг пресс-служба Заксобрания.

"Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в размере 9151 рубль, что на 184 рубля (или на 2,1%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 8967 рублей", - говорится в сообщении.

Размер прожиточного минимума пенсионеров используется при установлении социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, имеющим низкий доход. Разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. В среднем ее размер составляет 2246 рублей, уточняется в сообщении. Планируется, что в 2018 году 67676 пенсионеров в 2018 году будут иметь право на социальную доплату к пенсии, размер которой для одного человека составит 2430 рублей.

"Годовая потребность в средствах с учетом расходов по доставке (1,4%) составит 1,96 млрд рублей. Учитывая опыт текущего года, когда 62% средств поступали из федерального бюджета, а из средств региона - 38%, в проекте краевого бюджета на 2018 год на выплату региональной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 749,4 млн рублей. Из федерального бюджета поступит 1,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Депутатам предстоит принять этот законопроект до 1 ноября, чтобы Приморье на условиях софинансирования получило средства из федерального бюджета.

"При обсуждении проекта краевого бюджета на 2018 год мы еще вернемся к рассмотрению этого вопроса, но нужно учитывать, что поскольку величина прожиточного минимума в Приморском крае выше, чем общероссийский показатель (8540 рублей), любое увеличение потребует дополнительного финансирования из краевого бюджета", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса.