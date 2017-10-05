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Сбербанк начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям

Экономика и бизнес
5 октября, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Всего кредитная организация предложит российским компаниям более 80 облачных услуг Microsoft

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбербанк и компания Microsoft договорились о сотрудничестве, в рамках которого кредитная организация начнет предоставлять облачные услуги Microsoft российским компаниям. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Облачные сервисы на базе Microsoft Azure станут доступны для 1,4 млн клиентов банка из различных индустрий и других российских компаний, в том числе: сервисы по распознаванию лиц и эмоций, которые, например, можно использовать для авторизации, а также для оценки удовлетворенности посетителей торговой сети; инструменты для работы с большими данными и интернетом вещей; сервисы мониторинга и защиты информации - в облаке, на мобильных устройствах и в локальной инфраструктуре; инструменты управления гибридными и гетерогенными средами и многое другое", - отмечается в сообщении банка.

Всего кредитная организация предложит российским компаниям более 80 облачных услуг Microsoft. При этом клиенты смогут выбрать те облачные сервисы, которые отвечают запросам их бизнеса, добавили в банке.

Облачные сервисы позволяют пользователям интернета получать удаленный доступ к различным программам и данным.

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