"Акрон" рассчитывает привлечь проектное финансирование под Талицкий ГОК в начале 2018 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Акрон" в начале 2018 года надеется завершить привлечение проектного финансирования от пула международных банков под Талицкий горно-обогатительный комбинат (ГОК), после чего примет решение о сроках его реализации, а также возможном изменении структуры владения Верхнекамской калийной компанией (ВКК), сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров, первый вице-президент "Акрона" Александр Попов.

Ранее "Акрон" рассчитывал привлечь проектное финансирование под свой калийный проект в размере $1,2 млрд до конца текущего года.

"Мы сейчас делаем большую работу по привлечению проектного финансирования на реализацию этого проекта, это постоянно, к сожалению, затягивается, откладывается, но, все-таки, в начале следующего года мы надеемся подписать пакет документов по привлечению проектного финансирования с пулом банков, и после этого уже будем принимать решение о дальнейшей реализации проекта, о скорости его реализации", - сказал Попов.

Говорить о переносе начала реализации проекта на тот или иной срок, по словам собеседника агентства, сейчас бессмысленно, так как это решение напрямую связано с привлечением финансирования.

"Сначала мы хотим подписать соглашение с банками, а после этого оценить, как быстро мы будем это все делать. Предварительные расчеты говорят о том, что построить можно за 7 лет. Но, зная, как мы в последнее время научились строить свои объекты, мы думаем, что сможем построить и быстрее. Если будет принято решение о сокращении сроков строительства - построим, и построим быстро и дешево относительно аналогов наших конкурентов", - сообщил топ- менеджер "Акрона" отметив, что в данный момент проект находится в высокой стадии готовности к реализации. "Быструю проходку стволов компания сможет начать в течение трех месяцев от момента принятия решения", - уточнил он.

Структура владения может измениться

По словам Попова, после завершения сделки по привлечению проектного финансирования, также может измениться и структура владения ВКК, в частности, в капитал может войти "кто-то из стратегических инвесторов", переговоры с которыми ведет компания.

"Та структура акционерного капитала ВКК - 60% "Акрон", 40% Сбербанк, она не постоянна, в любой момент может меняться. Мы можем пригласить кого-то из третьих лиц стать акционером, может быть, придет кто-то из стратегических инвесторов, переговоры с которыми мы ведем. Проектное финансирование - это "гвоздь" всего этого процесса. Как только его подписываем, после этого решения будут приниматься очень быстро, в том числе, и по продаже доли, и по началу реализации проекта", - сказал собеседник агентства.

Возможно размещение евробондов

Кроме того, по словам председателя совета директоров "Акрона", после привлечения проектного финансирования от пула международных банков под Талицкий ГОК, компания может рассмотреть вариант выпуска еврооблигаций. При этом выпущены они, вероятнее всего, будут "Верхнекамской калийной компанией" под гарантии "Акрона" и, возможно, Сбербанка.

"Много лет мы выпускаем рублевые облигации, постоянно присматриваемся к выпуску облигаций, номинированных в иностранной валюте, но пока смогли обойтись без этого инструмента, получали билатеральные кредиты (двусторонние кредиты, самый распространенный вид кредитования - прим. ред.), делали клубные сделки. Когда начнем реализовывать калийный проект, тогда к этому вопросу вернемся более серьезно, потому что, с одной стороны, мы рассматриваем привлечение чистого проектного финансирования, с другой стороны, как альтернативный либо дополнительный вариант к проектному финансированию может быть еще и выпуск еврооблигаций", - сказал Попов.

Талицкий ГОК

Стратегический проект группы "Акрон" по созданию собственной калийной сырьевой базы реализует Верхнекамская калийная компания" (ВКК). В 2008 году компания приобрела лицензию на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Выход на проектную мощность ранее был запланирован не позднее середины 2023 года, однако позже Попов говорил, что начало активных инвестиций в проект может быть сдвинуто на 1-3 года.

Запасы сильвинита на месторождении оцениваются в почти 710 млн тонн, проектная мощность месторождения - 2 млн тонн в год с последующим увеличением до 2,6 млн тонн. Инвестиции в проект могут составить $1,8-2 млрд.

Строящийся в настоящее время Талицкий ГОК позволит "Акрону" обеспечить свои предприятия хлористым калием, необходимым для производства сложных минеральных удобрений, и выйти на рынок в качестве поставщика данного сырья.

В августе этого года "Сбербанк Инвестиции" приобрел у Внешэкономбанка 19,99% акций "Верхнекамской калийной компании", удвоив свою долю до 39,9%. Еще 60,1% акций компании владеет группа "Акрон".