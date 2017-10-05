"Акрон" оценивает ситуацию на рынке минеральных удобрений как благоприятную

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Акрон" оценивает текущую ситуацию на рынке минеральных удобрений как благоприятную и ожидает на этом фоне хороших финансовых и производственных результатов. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров, первый вице-президент "Акрона" Александр Попов.
"Те темпы роста цены [на минеральные удобрения], которые мы увидели в последние два - три месяца, оказались значительно выше, чем мы предполагали. Сейчас ситуация на рынке значительно более позитивная, чем мы ее видели полгода назад, потому что мы прогнозировали подъем рынка только с начала 2018 года, а цены начали расти уже летом 2017 года. Поэтому мы в большом позитиве как от рынка в целом, так и от наших показателей по тоннажу и по финансовым результатам", - сказал он.
По словам Попова, в последние годы в среднем отрасль прирастает на 5-6% по товарному выпуску. "Акрон", в свою очередь, последние пять лет прирастает на 12% в год.
"В последние годы результатом нашей серьезной инвестиционной программы стало то, что по итогам 2016 года мы добавили к товарному выпуску удобрений 20%, по итогам шести месяцев текущего года - еще 29% по удобрениям. Соответственно, на фоне негативной конъюнктуры рынка, которая складывалась в последние два года, когда цены упали в два раза и фактически стали самыми низкими за 10 лет, мы смогли эти потери нивелировать увеличением товарного выпуска <…>. Главное, что сейчас цены начали потихоньку подниматься, и мы будем одними из главных бенефициаров этого процесса. Поэтому мы прогнозируем, что дно рынки прошли, цены пошли наверх и они будут укрепляться дальше в течение нескольких лет", - добавил собеседник агентства.
"Акрон" - вертикально интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений. Включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза - "Акрон" и "Дорогобуж", добывающий актив "Северо-западная фосфорная компания". "Акрон" также планирует реализовать проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.
Основным бенефециаром компании является Вячеслав Кантор, который контролирует 85,46% "Акрона", 10,45% компании находятся в распоряжении Национального расчетного депозитария. Акции "Акрона" котируются на Московской бирже и LSE.