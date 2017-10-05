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Олег Тиньков сообщил о запуске мобильного оператора

Экономика и бизнес
5 октября, 11:29 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, октября. /ТАСС

Бизнесмен также отметил, что в будущем видит глобальную конвергенцию между банками и телеком-операторами

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Олег Тиньков

Олег Тиньков

© Егор Алеев/ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о запуске мобильного оператора "Тинькофф Мобайл" через два месяца.

"Через два месяца запускаем "Тинькофф Мобайл". Мы хотим быть телеком-компанией, хотя на сетях "Ростелекома", в том числе и Tele2", - сказал Тиньков, выступая на форуме "Финополис-2017".

Он отметил, что в будущем видит глобальную конвергенцию между банками и телеком-операторами. "И data, и обмен данными между банками и операторами будут нужны и востребованы, чтобы лучше обслуживать клиентов", - пояснил Тиньков.

Бизнесмен также напомнил, что на прошлогоднем форуме предсказывал слияние ЦБ РФ и Минкомсвязи. "Ровно год назад на этой же панели мы обсуждали конвергенцию, и я даже предсказывал, что вижу в какой то момент слияние Минкомсвязи и ЦБ. Это будет, на мой взгляд, один орган, но я слишком далеко заглядываю", - резюмировал он.

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