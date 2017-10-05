Минтруд прогнозирует рост пенсий до 2,5 прожиточного минимума пенсионера к 2030 году

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Размер пенсий к 2030 году, согласно пенсионной стратегии, должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума пенсионера, сообщил в четверг первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на национальной конференции "Общество для всех возрастов".
"Пенсионная стратегия, которую мы приняли в 2012 году, там совершенно четко запланирован показатель до 2030 года - это достижение размера пенсии более 2,5 прожиточного минимума пенсионера", - сказал он.
При этом Вовченко отметил, что тяжелая экономическая ситуация в стране привела к принятию определенных мер.
"Но сама формула и сам процесс накопления пенсии, который сейчас предусмотрен таким образом, что мы к этому показателю должны выйти к 2030 году", - добавил замминистра.
По данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей.
Доля людей старше трудоспособного возраста к 2025 году вырастет с нынешних 24,6% до 27% и составит 40 млн человек, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на национальной конференции "Общество для всех возрастов".
"Что нам говорит Росстат, что в промежутке с 2016 по 2025 год доля людей возраста старше трудоспособного существенно вырастет - с 24,6%, которые мы имеем сейчас, до 27% - это почти 40 миллионов человек", - сказал он.
К 2035 году доля людей пожилого возраста будет еще выше, отметил Вовченко.
Он напомнил, что в 2016 году была принята Стратегия действий в интересах старшего поколения, основная задача которой состоит в создании условий для активного долголетия.