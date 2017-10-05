Глава "Новатэка": Россия может занять 15% мирового экспорта СПГ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Произведенный в России сжиженный природный газ (СПГ) может быть конкурентоспособным на любом рынке и занять долю в 15% от экспорта СПГ по всему миру, считает глава крупнейшей независимой газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Российский газ будет конкурентен на любом мировом рынке. Я думаю, он займет как минимум 15% на мировом рынке экспорта [этой продукции]", - сказал Михельсон, выступая на Российской энергетической неделе.
Глава "Новатэка" полагает, что низкие цены на сжиженный природный газ в мире сохранятся еще долго. "Те цены, которые были несколько лет назад - 14-16 долларов за MBTU (миллион британских тепловых единиц - ТАСС) - упали в два раза и сегодня составляют 6-8 долларов. Я считаю, что эти цены на долгое время сохранятся", - сказал он.
По его словам, сейчас задача всех игроков на рынке быть конкурентными при этих низких ценах.
В то же время Михельсон заметил, что себестоимость производства СПГ сейчас в 3,5 раз ниже текущей цены на СПГ.
Также, по его мнению, ресурсы газовых месторождений Гыдана и Ямала могут позволить РФ производить свыше 100 млн тонн СПГ ежегодно.
"На Ямальском, Гыданском полуострове порядка 9 трлн кубометров (запасов газа - прим. ред.) - это возможность производить СПГ более 100 млн тонн", - сказал Михельсон.