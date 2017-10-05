Медведев: кабмин выделяет более 0,5 млрд руб. на поддержку многодетных семей

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг распределит более 0,5 млрд рублей на поддержку семей при рождении третьего и последующих детей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы распределим дополнительные средства на ежемесячную выплату нуждающимся семьям при рождении третьего и последующего детей. Эта мера действует в 50 регионах и на нее в бюджете текущего года мы распределили уже почти 16 млрд рублей", - сказал Медведев.
По его словам, требуется выделение дополнительных средств поддержки семей для осуществления выплат в 25 регионах. "Это означает рост рождений. Проект распоряжения правительства предусматривает выделение более полумиллиарда рублей на софинансирование таких обязательств в регионах", - отметил премьер-министр.