Минтруд предложил предоставить год бесплатного обучения людям старше 50 лет

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минтруд предложил дать возможность людям старше 50 лет в течение года учиться бесплатно, поскольку обучение в молодом возрасте в вузах сейчас сократилось. Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на конференции "Общество для всех возрастов".
"В системе высшего образования мы уже перешли на бакалавриат, большинство вместо пяти лет четыре года учатся, сокращение сроков у нас идет и по среднему профессиональному образованию. Подарите человеку этот высвободившийся год в более старшем возрасте. Допустим, человек в возрасте за 50 лет может использовать это право, которое государство дает ему еще в юности", - сказал он.
Вовченко добавил, что это позволит людям старшего возраста оставаться конкурентоспособным на рынке труда.