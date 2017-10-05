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Глава Молдавии доволен развитием торговли с Россией после встречи с Путиным

Экономика и бизнес
5 октября, 13:17 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 5, октября. /ТАСС

Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с ЕС

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КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Глава Молдавии Игорь Додон доволен темпами наращивания поставок фруктов и овощей в Россию после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"В результате договоренностей, достигнутых с президентом РФ Владимиром Путиным, экспорт фруктов и овощей на российский рынок значительно увеличился. В том числе винограда - в 18 раз, яблок - в 3 раза, абрикосов, вишни и черешни - в 1,4 раза", - отметил Додон. Он обратил внимание, что Молдавия также получила право экспортировать свою продукцию через все таможенные пункты России, что значительно упростило поставки.

Кишинев заинтересован в снятии таможенных пошлин на некоторые категории продукции растениеводства. Глава Молдавии сообщил, что намерен обсудить этот вопрос в пятницу на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Вопросы дальнейшего наращивания двусторонней торговли и взаимодействия в других областях Додон планирует поднять на встрече с президентом РФ, которая, по его словам, запланирована на полях саммита СНГ в Сочи.

Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с ЕС, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Более того, из-за несоответствия нормам безопасности Россией был временно введен импорт фруктов и овощей из этой страны. Однако с 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, которые сегодня ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.

Как заявил ранее президент Молдавии, из-за Зоны свободной торговли с ЕС Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену в лице Европы так и не нашел. Он привел в пример экспорт свежих фруктов, который в первом полугодии составил 108 тыс. тонн. Из них 107 тыс. пришлось на СНГ, в основном на Россию, которая импортировала 103 тыс. тонн, и только 1 тыс. тонн пришлась ЕС.

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