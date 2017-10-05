Свыше половины импортного угля поступает на Украину из России

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Украина в январе-сентябре увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,89 млрд. Такие данные приводит Государственная фискальная служба Украины.

Основным поставщиком за этот период была Россия (54,9%), поставки из которой составили $1,04 млрд. Из США Украина импортировала уголь на $477,9 млн (25%), из Канады - на $116,2 млн (6,1%). Из других стран Украина импортировала уголь на $262,3 млн.

По данным Фискальной службы, за 9 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию на $40,8 млн, Словакию - на $28 млн, Турцию - на $2,5 млн, другие страны - на $3,9 млн.