Росатом предложит энергокомпаниям помощь в освоении месторождений Арктики

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова предложить компаниям, разрабатывающим месторождения углеводородов в Арктике, помощь в транспортировке углеводородного сырья. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе Российской энергетической недели.
"Вынашиваем очень серьезные планы в отношении Арктики, в помощи нашим компаниям. Уверен, что серьезное освоение газовых месторождений в арктических зонах невозможно без атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев.
Он отметил, что Росатом работает не только в области строительства АЭС и владеет единственным в мире атомным ледокольным флотом, но и предлагает во всем мире свои компетенции в ядерной медицине и работает в области цифровой трансформации российской экономики.
"Во всех направлениях - от традиционных энергетических до инновационных - Росатом активно участвует", - сказал Лихачев.
В настоящее время, по его словам, доля атомной энергетики в энергобалансе страны составляет 18%, в планах госкорпорации увеличивать ее до 23-25%. "Мы очень надеемся, что в долгосрочной перспективе атомная энергетика будет еще более востребована", - резюмировал глава Росатома.