Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росатом предложит энергокомпаниям помощь в освоении месторождений Арктики

Экономика и бизнес
5 октября, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По словам главы корпорации, планируется увеличить долю атомной энергетики в энергобалансе страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова предложить компаниям, разрабатывающим месторождения углеводородов в Арктике, помощь в транспортировке углеводородного сырья. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе Российской энергетической недели.

"Вынашиваем очень серьезные планы в отношении Арктики, в помощи нашим компаниям. Уверен, что серьезное освоение газовых месторождений в арктических зонах невозможно без атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев.

Он отметил, что Росатом работает не только в области строительства АЭС и владеет единственным в мире атомным ледокольным флотом, но и предлагает во всем мире свои компетенции в ядерной медицине и работает в области цифровой трансформации российской экономики.

"Во всех направлениях - от традиционных энергетических до инновационных - Росатом активно участвует", - сказал Лихачев.

В настоящее время, по его словам, доля атомной энергетики в энергобалансе страны составляет 18%, в планах госкорпорации увеличивать ее до 23-25%. "Мы очень надеемся, что в долгосрочной перспективе атомная энергетика будет еще более востребована", - резюмировал глава Росатома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Персоны
Лихачев, Алексей Евгеньевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама