Арбитраж Петербурга продлил банкротство производителя рыбной продукции "Балтийский берег"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил банкротство - конкурсное производство - ЗАО "Балтийский берег", которое входит в пятерку крупнейших производителей рыбной продукции в России. Об этом сообщается в картотеке суда.
"Продление конкурсного производства", - говорится в резолютивной части определения. Срок продления не уточняется.
Как следует из материалов суда, процедура банкротства в отношении компании по ее собственному иску начата в январе 2016 года. Причиной тому послужила недостаточность имущества компании для исполнения обязательств перед кредиторами.
Так, из-за удорожания валютных кредитов и импортных товаров с начала 2014 компания понесла убытки более чем на 1,5 млрд рублей, из-за чего у предприятия образовалась кредиторская задолженность перед контрагентами и кредитными организациями. На конец сентября 2015 года кредиторская задолженность компании составляла 9,6 млрд рублей, при том что стоимость активов составляла 6,5 млрд рублей.
ЗАО "Балтийский берег" - крупнейшее в России производство пресервов из филе сельди, морепродуктов и морской капусты, входит в топ-5 федеральных компаний этого сегмента, следует из данных на официальном сайте. Компания базируется в Санкт-Петербурге, общая производственная площадь составляет около 10 тыс. кв. м.