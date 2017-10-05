Кремль видит большой потенциал для углубления взаимодействия РФ и Саудовской Аравии

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кремль видит большой потенциал для углубления сотрудничества России и Саудовской Аравии по самому широкому кругу вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом в четверг переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который находится в Москве с государственными визитом.
По словам Пескова, в Кремле состоится церемония официальной встречи короля президентом РФ, их беседа в узком составе, затем переговоры с участием делегаций, подписание совместных документов. "Путин [также] даст государственный обед в честь высокого гостя", - добавил пресс-секретарь.
Как заключил Песков, предстоит "достаточно насыщенная программа контактов на высшем уровне". "Российско-саудовские контакты - важны, потенциал достаточно широкий, политическая воля и Москвы, и Эр-Рияда очевидна на углубление сотрудничества и взаимодействия по самому широкому спектру вопросов. Уже есть серьезные наработки", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что в предыдущий раз президент РФ встречался с королем Саудовской Аравии в ноябре 2015 года на полях "двадцатки" в турецкой Анталье.
"Очень хорошо идет работа по линии РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) работают межправительственные органы и так далее. Сегодня об этом будет идти речь", - заключил Песков.