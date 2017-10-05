Росатом направил саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" направила саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии, сообщил ТАСС глава Росатома Алексей Лихачев.

"Конечно, направили", - сказал он, отвечая на вопрос направил ли Росатом предложения по вопросу строительства АЭС.

В рамках Российской энергонедели Лихачев заявил, что Саудовская Аравия начала "парад вендоров" по строительству крупноблочной атомной станции. По сути это начало отбора компаний, с которыми будет заключен контракт на строительство первой в стране АЭС.

Летом 2015 года Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. В марте 2017 года правительство королевства утвердило договор.