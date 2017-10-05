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Минфин: снижение порога беспошлинного ввоза товаров до €20 невозможно

Экономика и бизнес
5 октября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глава департамента ведомства Алексей Сазанов отметил, что снижение порога до €20 предоставит неравное конкурентное преимущество российским продавцам

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в РФ с €1000 до €20 невозможно в силу экономических причин. Такое мнение высказал журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Мое личное мнение, ставка (беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов - прим. ТАСС) до €20 опущена быть не может. Взять и опустить порог до €20 невозможно", - сказал Сазанов. Сейчас порог беспошлинного ввоза товара из-за рубежа с помощью доставки Почтой России или экспресс-перевозчиками для физических лиц составляет 1000 .

Снижение порога до €20 предоставит неравное конкурентное преимущество российским продавцам, подчеркнул глава департамента. "Ставка при превышение порога €20 составляет 30%, а ставка НДС - 18%. С точки зрения экономической логики, ставка 30% при превышении порога не может быть. Порог имеет смысл, когда есть крупные посылки и там есть высокие импортные пошлины", - объяснил Сазанов.

Он подчеркнул, что, по его мнению, для уравнивания условий зарубежных и российских интернет-магазинов необходимо работать с НДС.

Ранее в материалах к бюджету на 2018-2020 годы. Минфин просчитал понижение порога беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €20 с 1 июля 2018 года. По расчетам ведомства, это принесет бюджету РФ дополнительные 30 млрд руб. в 2018 году и 60 млрд руб. в 2019 году.

Как сообщала ранее пресс-служба Минфина, решение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из интернет- магазинов до €20 пока не принято. Кроме того, если такая мера будет введена, она затронет только иностранные интернет-магазины, на провоз товаров в багаже она распространяться не будет.

В Минфине пояснили, что вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров.

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