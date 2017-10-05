Тепличный комплекс на 400 рабочих мест появится в Ростовской области к 2022 году

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Совагротех" вложит 5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса площадью 24 га в Ростовской области. Первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в 2019 году, вторая - в конце 2021, сообщает в четверг пресс-служба областной администрации.
Соглашение об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель группы компаний Юрий Кучеренко подписали в четверг на аграрной выставке "Золотая осень-2017" в Москве.
"Стороны договорились о взаимодействии при строительстве тепличного комплекса площадью 24 га и производству 20 тыс. тонн овощей в год с сопутствующими мощностями по хранению и переработке овощной продукции. Суммарный объем инвестиций - 5 млрд рублей. Реализация проекта будет разбита на два этапа: первый - на 12 га - планируется завершить в четвертом квартале 2019 года, второй - в конце 2021 года", - говорится в сообщении.
Выход на проектную мощность запланирован на 2022 год, будет создано 400 новых рабочих мест. Под теплицу определен земельный участок в Песчанокопском районе, проработаны вопросы по подключению объекта к инженерным сетям, идет подготовка к проектированию.
"Ростовская область - крупный агропромышленный регион, между тем нам еще есть к чему стремиться в овощеводстве. И мы целенаправленно в последнее время занимаемся привлечением инвесторов в эту отрасль. В Тарасовском районе вскоре откроется тепличный комплекс, камень в основание которого мы заложили год назад. Теперь вот стартует еще один крупный проект", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Агропромышленная выставка "Золотая осень" является самым крупным отраслевым форумом в Восточной Европе и традиционно собирает большое количество участников из десятков стран и практически всех регионов России. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на ВДНХ.