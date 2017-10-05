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В РФ планируется создать банк, инвестирующий в развитие зеленой экономики

Экономика и бизнес
5 октября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Рабочая группа была сформирована в феврале 2017 года

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Зеленый банк", который будет инвестировать в развитие природоохранных технологий в российской экономике, может быть создан в течение года. Об этом рассказал в четверг журналистам глава рабочей группы по экологии и природопользования Экспертного совета при правительстве РФ Рашид Исмаилов.

Рабочая группа была сформирована в феврале 2017 года. Распоряжение о ее создании подписал министр РФ Михаил Абызов, курирующий работу Экспертного совета.

"Будет составлена дорожная карта (по созданию "зеленого банка" - прим. ТАСС), и ее [реализацию] мы оценили [в срок] 9-12 месяцев, то есть во второй половине 2018 года вполне реально, что такое учреждение в России заработает", - сказал Исмаилов.

По его словам, "зеленый банк" будет заниматься кредитованием проектов, связанных с развитием природоохранных технологий и экологической модернизации промышленности. Также это финансовое учреждение будет инвестировать в развитие зеленой экономики, например мусороперерабатывающей промышленности, добавил Исмаилов.

"В чем еще ценность "зеленого банка": если он будет интегрирован в международную финансовую систему, он позволит привлекать дополнительные финансовые ресурсы, "зеленые деньги" из-за рубежа. "Зеленый банк" по своей природе должен отвечать всем международным требованиям, и иностранцы готовы... на днях у нас была высказана позиция германского правительства, которые готовы рассмотреть вариант сотрудничества через создание "зеленого банка", - подчеркнул Исмаилов.

Он отметил, что в настоящий момент концепция "зеленого банка" находится на согласовании в администрации президента РФ. По словам главы рабочей группы, может быть создан отдельный банк, либо функции "зеленого банка" появятся в составе уже существующих структур, например Внешэкономбанка.

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