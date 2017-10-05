Власти Севастополя ожидают рост экономических показателей в 2018 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя ожидает роста экономических показателей в регионе в следующем году. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства глава Департамента экономики Элимдар Ахтемов, докладывая о прогнозе социально-экономического развития Севастополя на 2018 год.

"Валовой региональный продукт в 2018 году прогнозируется 56,5 млрд рублей, что составит от 104 до 105% роста, планируется рост темпов промышленного производства - 106%, индекс производства сельского хозяйства планируется в размере 104%, мы прогнозируем рост оборота розничной торговли в 102%", - сказал Ахтемов.

Кроме того, по прогнозам властей, индекс потребительских цен в 2018 году в Севастополе может составить чуть более 105%, при этом темп роста зарплат может достичь 29%.

По данным Севастопольстата, в 2016 году был зафиксирован индекс промышленного производства на уровне 121% к 2015 году, тогда Севастополь занимал третье место среди регионов РФ. В то же время за восемь месяцев 2017 года он составил чуть более 103% к аналогичному периоду прошлого года. Сведений о валовом региональном продукте на 2016 год на сайте Севастопольстата не содержится, в то же время указано, что в 2015 году он вырос на 104% по сравнению с 2014 годом.