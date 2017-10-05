МЭРТ Украины: рост взаимной торговли с РФ - объективный процесс

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Россия является естественным торговым партнером Украины, поэтому рост взаимного экспорта и импорта в 2017 году обусловлен объективными факторами. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, торговый представитель страны Наталья Микольская.

"Россия является естественным для Украины торговым партнером", - сказала она. По словам торгпреда, если в 2016 году наблюдалось значительное падение экспорта из Украины в РФ, то в текущем году имеет место возобновление поставок товаров. По мнению украинской стороны, сокращение торговли было вызвано ограничениями, введенными Россией. Микольская отметила, что нынешний рост взаимной торговли говорит о том, что "украинские товары и услуги являются востребованными на российском рынке, даже при уплате экспортно-импортных пошлин".

"Что касается импорта из РФ, ситуация аналогичная. Бизнес ориентируется на то, как ему быстрее и логистически (выгоднее) доставить товар, поэтому ищет для себя потенциально более дешевое сырье и более дешевые компоненты", - добавила она.

Замглавы ведомства напомнила, что ранее украинские и российские предприятия в течение длительного времени были "в единых звеньях добавочной стоимости". "Поэтому, я считаю, что у роста торговли есть объективные причины", - сказала она. Вместе с тем, продолжила торгпред, украинские компании работают над замещением поставок сырья и товаров из РФ поставками из других источников.

По данным Государственной службы статистики Украины, в первом полугодии 2017 года экспорт товаров с Украины в РФ увеличился на 26,4% до $1,93 млрд, а импорт на 41,5%, до $2,98 млрд.

С 1 января 2016 действуют взаимные торговые эмбарго на поставку ряда продовольственных товаров. Россия запретила импорт украинского продовольствия в ответ на создание Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Объем товарооборота двух стран в 2016 году сократился в пять раз по сравнению с 2013 годом.