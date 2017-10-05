ЦБ обсуждает введение нормативов для финустойчивости госкорпораций

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с правительством необходимость введения обеспечивающих долгосрочную финансовую устойчивость нормативов для госкорпораций, в том числе ВЭБ и АИЖК. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи.

"Финансовое положение институтов развития должно регулироваться. Должны быть отдельные финансовые нормативы, в том числе норматив финансового рычага - отношение долговых обязательств к капиталу. И такого рода институты развития в других странах регулируются. И, на наш взгляд, и требования к капиталу должны быть определенные, и требования к ликвидности, не такие как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость", - сказала Набиуллина.

По ее словам, это касается не только ВЭБ, но и других институтов развития. "Мы такие подходы сейчас обсуждаем с правительством. Такие нормативы были предложены для Корпорации МСП, это должно быть и по отношению к ВЭБ, и по отношению к АИЖК сделано", - отметила глава ЦБ.

Набиуллина также уточнила, что Банк России может начать регулировать Внешэкономбанк в части привлечения вкладов юридических лиц, если госкорпорация начнет привлекать депозиты.

"Внешэкономбанк является институтом развития, не является коммерческим банком, но сейчас стоит вопрос о регулировании привлечения депозитов юрлиц. И здесь позиция ЦБ заключается в том, что такое право у ВЭБ, если его предоставлять, должно быть ограничено средствами юрлиц, которые кредитует ВЭБ в рамках своих программ, делает инвестиции", - пояснила Набиуллина.

Она подчеркнула, что институт развития не должен конкурировать с коммерческими банками. "Если будут рассматриваться иные варианты, что ВЭБ будет выходить на рынок депозитов, конечно, он должен в полной мере надзираться ЦБ", - добавила глава регулятора.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала о том, что, по мнению Минфина, инициатива Внешэкономбанка по существенному расширению спектра разрешенных операций может быть одобрена только с ужесточением регулирования его деятельности со стороны Банка России.