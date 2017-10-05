Минфин России ожидает снижения инвестиций в нефтепереработку при отсутствии стимулов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин России ожидает, что инвестиции компаний в нефтепереработку будут падать при отсутствии дополнительных стимулов, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в ходе Российской энергетической недели.

"Темпы (в нефтепереработке - прим. ТАСС), которые были заданы, - хорошие. Инвестиции замедляются, уменьшаются. Если не создавать каких-то дополнительных стимулов в нефтепереработке. Проекты, начатые в 2013-2014 годах, нефтяники доведут до конца, но ожидать от них новых инвестиций при уровне маржи переработки в $3 на баррель при той системе, которая сейчас есть, не стоит", - рассказал Сазанов.

Ранее замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов сообщил, что Россия увеличит инвестиции в нефтепереработку в 2017 году на 57,2% по сравнению с прошлым годом - до 217 млрд рублей. При этом в 2016 году объем инвестиций был на 35,5% ниже, чем в 2015 году.

В 2011-2014 годах нефтяные компании РФ вложили в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов 823,1 млрд рублей.