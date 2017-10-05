Более 80 компаний Петербурга станут поставщиками "Газпрома" в рамках арктического кластера

Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в конце октября - начале ноябряСпорт 5 октября, 14:58
Счастье работать в КозельскеВ стране 5 октября, 14:55
Актриса и писательница Анн Вяземски скончалась во ФранцииКультура 5 октября, 14:48
В Башкирии зацвела сирень, в Якутии растаял снегВ стране 5 октября, 14:48
Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"Политика 5 октября, 14:41
По итогам I-III кварталов ДОНСТРОЙ достиг максимальной в истории компании выручкиНовости партнеров 5 октября, 14:27
Гэн Липин открыла на Урале субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетовНовости партнеров 5 октября, 14:20
Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-сентябре 2017 г. составила 9,6 млн тоннТранспорт 5 октября, 14:08
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроКультура 5 октября, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Более 80 предприятий Санкт-Петербурга станут поставщиками "Газпрома" в рамках арктического кластера. Об этом в четверг сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на VII Петербургском международном газовом форуме.
"В Петербурге реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции петербургских предприятий для "Газпрома", в том числе в рамках импортозамещения. Поставщиками компании определены более 80 предприятий города - это производители компрессоров и газовых термоблоков, датчиков и элементов автоматизации для нефтеперерабатывающей отрасли, пневматических и электрических машин для обработки труб, автономных источников электроэнергии, работающих на газе", - сказал Полтавченко.
Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме город подписал с "Газпромом" соглашения о создании кластера оборудования и технологий для производства сжиженного природного газа и транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных решений для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики.
По словам губернатора, работа в этом направлении даст импульс развитию других отраслей, поскольку в данной деятельности планируют задействовать мощности предприятий малого и среднего бизнеса. Полтавченко добавил, что правительство города готово оказать всю необходимую поддержку в стимулировании спроса на новые разработки, укреплении межотраслевой кооперации, расширении научных и производственных связей.
Ранее городские власти в арктический кластер включали промышленные предприятия и конструкторские бюро в судостроительной отрасли, производителей энергетической инфраструктуры, ряд оборонных предприятий и научно-исследовательские институты.