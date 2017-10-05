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Более 80 компаний Петербурга станут поставщиками "Газпрома" в рамках арктического кластера

Экономика и бизнес
5 октября, 14:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, октября. /ТАСС

В июне город подписал с компанией соглашения о создании кластера оборудования и технологий для производства СПГ и транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных решений для освоения Арктики

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Более 80 предприятий Санкт-Петербурга станут поставщиками "Газпрома" в рамках арктического кластера. Об этом в четверг сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на VII Петербургском международном газовом форуме.

"В Петербурге реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции петербургских предприятий для "Газпрома", в том числе в рамках импортозамещения. Поставщиками компании определены более 80 предприятий города - это производители компрессоров и газовых термоблоков, датчиков и элементов автоматизации для нефтеперерабатывающей отрасли, пневматических и электрических машин для обработки труб, автономных источников электроэнергии, работающих на газе", - сказал Полтавченко.

Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме город подписал с "Газпромом" соглашения о создании кластера оборудования и технологий для производства сжиженного природного газа и транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных решений для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики.

По словам губернатора, работа в этом направлении даст импульс развитию других отраслей, поскольку в данной деятельности планируют задействовать мощности предприятий малого и среднего бизнеса. Полтавченко добавил, что правительство города готово оказать всю необходимую поддержку в стимулировании спроса на новые разработки, укреплении межотраслевой кооперации, расширении научных и производственных связей.

Ранее городские власти в арктический кластер включали промышленные предприятия и конструкторские бюро в судостроительной отрасли, производителей энергетической инфраструктуры, ряд оборонных предприятий и научно-исследовательские институты.

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