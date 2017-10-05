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Лукашенко: Минск готов помочь Каракасу в решении экономических проблем

Экономика и бизнес
5 октября, 13:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, октября. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что Венесуэле сейчас непросто, но не следует преувеличивать проблемы, которые всегда есть у любого государства

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МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь Венесуэле восстановить экономику в течение пяти лет. Об этом он сообщил в четверг на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который посещает республику с официальным визитом.

"Мы готовы оказывать вам всемерную поддержку, как своим самым близким и добрым друзьям. Давайте вместе сегодня подумаем, как быстро решить те проблемы, которые есть в Венесуэле, - подчеркнул Лукашенко. - За пять лет мы эти проблемы в основном решим".

По его словам, Венесуэле сейчас непросто, но не следует преувеличивать проблемы, которые всегда есть у любого государства. Лукашенко напомнил, что Белоруссии после распада Советского Союза "было сложнее".

"Мы эту проблему решили. Венесуэла при железной воле власти и дисциплине эту проблему решит за пять лет", - уверен белорусский лидер. Он отметил, что белорусская сторона знает, как "это делать, в каком направлении двигаться".

Мадуро отметил, что в настоящее время Венесуэла находится "в хорошей точке для восстановления и роста экономики". "Это именно тот ключевой момент, чтобы вновь запустить наши проекты и работу, которая направлена на конкретные области, в том числе в сферах политики и дипломатии, а также по конкретным направлениям в экономике, индустрии, нефтепромышленности, - сказал он. - Нам нужно снова возобновить наши энергетические договоренности в области промышленности, сельского хозяйства".

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