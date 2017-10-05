Ветряные электростанции мощностью до 500 МВт построят на Ставрополье

Колобков: проблемы тяжелой атлетики как ключевого вида программы ОИ должны быть решеныСпорт 5 октября, 16:13
Терзич заявил, что хотел бы работать главным тренером женской сборной России по волейболуСпорт 5 октября, 16:06
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честьюКультура 5 октября, 16:00
Трамп опроверг сообщения об угрозах Тиллерсона подать в отставкуМеждународная панорама 5 октября, 15:52
Российский теннисист Рублев обыграл чеха Бердыха на турнире в ПекинеСпорт 5 октября, 15:49
На пост мэра Красноярска претендуют 13 человекСибирь 5 октября, 15:39
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в СШАОбщество 5 октября, 15:35
В День города в Грозном открылся первый флагманский клиентский центр "Почта Банка"Северный Кавказ 5 октября, 15:27
Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и "Точки" у "ФК Открытие"Экономика и бизнес 5 октября, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Компания АО "ВетроОГК" - дочерняя структура холдинга "Росатом" - намерена построить на Ставрополье ветряные электростанции.
"Учитывая стабильные ветра и наличие свободных площадок мы готовы предоставить "ВетроОГК" участки для строительства станций общей мощностью 500 МВт", - сообщил в четверг глава краевого министерства энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко на первом заседании рабочей группы по реализации проекта.
Как отметил начальник управления размещения ветряных энергоустановок и подбора площадок АО "ВетроОГК" Владислав Бесчастный, всего до 2022 года компания должна построить объекты генерации общей мощностью 970 МВт, часть из которых могут быть расположены на Ставрополье. "У нас проект уже профинансирован средствами "Росатома" и "Газпромбанка", то есть мы готовы уже приступать к работе", - уточнил он.
По словам Хоценко, проект строительства ветростанций будет поддержан краевым правительством и министерством как приоритетный. Участки для размещения ветроэнергетических установок предложили Кочубеевский, Шпаковский, Новоалександровский, Петровский, Труновский, Грачевский районы и город-курорт Кисловодск. Одна ветряная электростанция, как пояснили на совещании, может быть мощностью около 20 МВт. "Край заинтересован в том, чтобы таких у нас было построено как можно больше", - резюмировали в министерстве.