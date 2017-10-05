Ветряные электростанции мощностью до 500 МВт построят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Компания АО "ВетроОГК" - дочерняя структура холдинга "Росатом" - намерена построить на Ставрополье ветряные электростанции.

"Учитывая стабильные ветра и наличие свободных площадок мы готовы предоставить "ВетроОГК" участки для строительства станций общей мощностью 500 МВт", - сообщил в четверг глава краевого министерства энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко на первом заседании рабочей группы по реализации проекта.

Как отметил начальник управления размещения ветряных энергоустановок и подбора площадок АО "ВетроОГК" Владислав Бесчастный, всего до 2022 года компания должна построить объекты генерации общей мощностью 970 МВт, часть из которых могут быть расположены на Ставрополье. "У нас проект уже профинансирован средствами "Росатома" и "Газпромбанка", то есть мы готовы уже приступать к работе", - уточнил он.

По словам Хоценко, проект строительства ветростанций будет поддержан краевым правительством и министерством как приоритетный. Участки для размещения ветроэнергетических установок предложили Кочубеевский, Шпаковский, Новоалександровский, Петровский, Труновский, Грачевский районы и город-курорт Кисловодск. Одна ветряная электростанция, как пояснили на совещании, может быть мощностью около 20 МВт. "Край заинтересован в том, чтобы таких у нас было построено как можно больше", - резюмировали в министерстве.