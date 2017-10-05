Минфин оценил долю льготированной добычи нефти в РФ в 47% от общего объема

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Доля льготированной добычи нефти в РФ составляет 47% от общего объема, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, выступая на сессии Российской энергетической недели.
"Сейчас у нас 47% запасов, то есть будущей добычи, уже льготируется. Это тюменская свита, это сверхвязкая нефть, это тризы, это выработанные месторождения, это малые месторождения. 47% запасов. Для них мы уже создали стимулы для их вовлечения в разработку", - сказал он, добавив, что сначала надо разработать эти запасы, а потом создавать стимулы для разработки других.