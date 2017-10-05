Eurasia Drilling не рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в России буровая компания Eurasia Drilling Company (EDC, зарегистрирована на Кипре) не рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию, как это предложил недавно глава Минприроды Сергей Донской в связи с возможной сделкой с Schlumberger. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров компании, глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Российской энергетической недели.
"Нет, не обсуждаем. Вот есть акционеры [EDC], и они [зарегистрированы] на Кипре. Почему вдруг им надо переходить? Ведь никаких вопросов к ним нет, компания функционирует, раскрывает информацию полностью, платит налоги. Нет в этом никакой необходимости", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Шохин добавил также, что дочерняя компания Eurasia Drilling - "Буровая компания Евразия" - зарегистрирована в России.
Ранее глава Минприроды Донской предложил сделать одним из условий для совершения сделки по вхождению международной нефтесервисной компании Schlumberger в капитал EDC перевод последней в российскую юрисдикцию. Кроме того, он предложил формировать органы управления компании из лиц, имеющих доступ к гостайне в соответствии с российским законодательством.
Schlumberger и EDC заключили летом 2017 года соглашение о покупке 51% акций российской компании. Однако одобрения российских властей эта сделка пока не получила. По мнению Федеральной антимонопольной службы и Минприроды России, для работы EDC создаются риски в связи с потенциальными санкциями США.