Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Карачаево-Черкесии ожидают сбор урожая в республике на уровне 380 тыс. тонн

Экономика и бизнес
5 октября, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В прошлом году валовой сбор зерна в КЧР составил 470 тыс. тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году ожидается на уровне 350-380 тыс. тонн, сообщил в четверг ТАСС на аграрной выставке "Золотая осень" в Москве министр сельского хозяйства КЧР Умар Биджиев.

"Год был очень сложный: в мае-июне в республике шли дожди, потом была засуха. Урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур в этом году составил 83 тыс. тонн, есть снижение по сравнению с прошлым годом - 100 тыс. тонн. Это связано с погодой, а также на 2,5 тыс. га меньше было посевных площадей. Приступили к уборке кукурузы, по итогу 2017 года постараемся выйти на уровень 350-380 тыс. тонн", - сказал Биджиев, добавив, что это хороший урожай, учитывая непогоду.

По его словам, урожайность зерновых колосовых в 2017 году составила в среднем 36 центнеров с 1 га, что чуть выше прошлогодних показателей. "Первые этапы уборки кукурузы тоже радуют - даже на полях, пострадавших от града и затопления, урожайность где-то 50-60 центнеров с 1 га. Сейчас переходим на участки, которые не пострадали. Там, думаю, будем собирать до 100 центнеров, а средняя урожайность кукурузы ожидается в пределах 70-80 центнеров с 1 га", - отметил министр.

По данным минсельхоза республики, в 2016 году в КЧР собрали рекордный урожай - валовой сбор зерна в регионе составил более 470 тыс. тонн, рост к 2015 году составил 20,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама