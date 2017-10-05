Власти Карачаево-Черкесии ожидают сбор урожая в республике на уровне 380 тыс. тонн

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году ожидается на уровне 350-380 тыс. тонн, сообщил в четверг ТАСС на аграрной выставке "Золотая осень" в Москве министр сельского хозяйства КЧР Умар Биджиев.

"Год был очень сложный: в мае-июне в республике шли дожди, потом была засуха. Урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур в этом году составил 83 тыс. тонн, есть снижение по сравнению с прошлым годом - 100 тыс. тонн. Это связано с погодой, а также на 2,5 тыс. га меньше было посевных площадей. Приступили к уборке кукурузы, по итогу 2017 года постараемся выйти на уровень 350-380 тыс. тонн", - сказал Биджиев, добавив, что это хороший урожай, учитывая непогоду.

По его словам, урожайность зерновых колосовых в 2017 году составила в среднем 36 центнеров с 1 га, что чуть выше прошлогодних показателей. "Первые этапы уборки кукурузы тоже радуют - даже на полях, пострадавших от града и затопления, урожайность где-то 50-60 центнеров с 1 га. Сейчас переходим на участки, которые не пострадали. Там, думаю, будем собирать до 100 центнеров, а средняя урожайность кукурузы ожидается в пределах 70-80 центнеров с 1 га", - отметил министр.

По данным минсельхоза республики, в 2016 году в КЧР собрали рекордный урожай - валовой сбор зерна в регионе составил более 470 тыс. тонн, рост к 2015 году составил 20,5%.