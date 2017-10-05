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Минфин: переход в налогообложении нефтяной отрасли на НДД преждевременен

Экономика и бизнес
5 октября, 15:05 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что государство не может полностью отказаться от оборотных налогов

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин РФ считает преждевременным ставить вопрос о переходе всей нефтяной налоговой системы на налог на добавленный доход (НДД) в среднесрочной перспективе, сообщил на Российской энергетической неделе глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Я думаю, этот вопрос (переход на НДД всей налоговой системы России по добыче нефти - прим. ТАСС) является преждевременным в среднесрочной перспективе", - сказал он.

Замминистра добавил, что, скорее всего, НДД в случае положительного эффекта от пилотного проекта будет постепенно расширяется за счет включения новых нефтяных провинций. Но он будет реализовываться в симбиозе с текущей налоговой системой.

"НДД создает достаточно правильные очертания этой системы. Но государство не может полностью отказаться от оборотных налогов, потому что они составляют более 30% доходов федерального бюджета. Поэтому в любом случае надо сохранять какую-то пропорцию - оборотные налоги и налогообложение на финансовый результат", - добавил Сазанов.

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