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Исследование: российская экономика находится на пределе закредитованности

Экономика и бизнес
5 октября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В исследовании Института экономики роста им. П.А. Столыпина также отмечается, что для бизнеса этот показатель не должен превышать 16,6%, иначе резко повышается вероятность банкротства

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская экономика находится на пределе закредитованности, если судить по коэффициенту обслуживания долга (КОД), который показывает отношение долговой нагрузки к выручке и сейчас в целом по экономике РФ составляет 17%. Об этом говорится в исследовании Института экономики роста им. П.А. Столыпина, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

При этом, по данным исследования, для бизнеса этот показатель не должен превышать 16,6%, иначе резко повышается вероятность банкротства.

"Текущий средний уровень по экономике - 17%, то есть с точки зрения этого анализа, экономика находится на пределе закредитованности. При этом распределение по закредитованности четко отражает структуру рентабельностей отраслей с учетом оборачиваемости. Динамичный прирост внутреннего кредита последует не просто за снижением процентной ставки, а скорее за ростом доходов в отраслях, испытавших на себе наибольшие последствия кризиса 2014-2015 гг., таких как торговля, строительство и машиностроение. Прирост также может вызвать рост спроса со стороны домохозяйств, чей уровень долговой нагрузки оценен на уровне примерно 10% от доходов во всех доходных квантилях", - говорится в тексте исследования.

При этом расчеты экспертов Института экономики роста им. П.А. Столыпина показывают, что при снижении ставок по кредитам на 2 п. п., домохозяйства, не повышая уровень долговой нагрузки (т. е. отношения текущих платежей к текущим доходам), смогут увеличить свою задолженность на 9%, т. е. взять в долг дополнительно около 1 трлн рублей. "Это трансформируется в 1% прироста внутреннего спроса и может стать стимулом для предприятий инвестировать в расширение производства", - говорится в исследовании.

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