Доля АПК в общем объеме экспорта Калининградской области достигла 74,4%

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КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Калининградской области достиг 74,4% от общего объема экспорта региона, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
"Несырьевой экспорт является одним из приоритетов экономического развития региона. В числе основных направлений сельскохозяйственного экспорта области - зерновые и масличные культуры, мясные полуфабрикаты, реализуемые группой компаний "Содружество" и компанией "Мираторг-Запад" (входит в агрохолдинг "Мираторг"). По итогам 2016 года регион экспортировал продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на сумму около $1 млрд США. Доля АПК в общем объеме экспорта составила более 74%", - цитирует пресс-служба губернатора Антона Алиханова, присутствовавшего на выставке "Золотая осень" в Москве.
Он отметил, что условиями развития экспортного потенциала являются ввод в оборот новых земельных, рост эффективности сельскохозяйственного производства.
Региональные власти называют агропромышленный комплекс одним из приоритетных направлений развития. В 2017 году на поддержку сектора выделено свыше 3,4 млрд рублей, включая 900 млн из областного бюджета. Они направляются на поддержку малых форм хозяйствования, элитного свиноводства и племенного животноводства, садоводства, мясного скотоводства, растениеводства, производства молока.
По данным областного Минсельхоза, прилавки магазинов области уже на 70-80% заполнены молочной и мясной продукцией, хлебобулочными изделиями и рыбными консервами местного производства. Регион полностью обеспечивает себя картофелем, свежей свининой и зерном, которое, в том числе, поставляется на экспорт.
В этом году область впервые представлена на выставке "Золотая осень", открывшейся в среду в Москве. Глава регионального Министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова отметила, что в павильоне Калининградской области продукцию разместили производители, которые уже вышли на рынки других регионов России или имеют такой потенциал.