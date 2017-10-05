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Эр-Рияд намерен сотрудничать с Москвой для стабильности на мировом рынке нефти

Экономика и бизнес
5 октября, 15:04 UTC+3

Как заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, достижение стабильности в этом вопросе будет способствовать росту мировой экономики

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия стремится продолжать сотрудничество с РФ для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы стремимся продолжить позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики", - сказал саудовский король.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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