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СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Временная администрация "ФК Открытие" обсуждает увеличение доли банка в Qiwi. Об этом сообщил журналистам гендиректор Qiwi Сергей Солонин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Мы говорили с временной администрацией банка "Открытие", она не собирается продавать долю в Qiwi. Даже обсуждается вопрос по увеличению пакета, потому что для нас это стратегическое партнерство. Это выгодно для обеих сторон", - сообщил Солонин.
Банк купил долю в Qiwi в августе 2017 года. До этого долей владел "Открытие холдинг" и кипрская Otkritie Investments Cyprus Limited. Таким образом, доля группы "Открытие" в капитале Qiwi увеличилась до 21,05% акций.
В июле "Открытие холдинг" и Otkritie Investments хотели увеличить долю в Qiwi, предъявив оферту акционерам компании. Холдинг готов был заплатить существенную премию - около 20% - акционерам, но оферта была отозвана из-за недостаточного количества заявок.